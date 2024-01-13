İzmir'de Naylon Fatura Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen "naylon fatura" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 ikamet ile 6 iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 2 milyon lira değerinde naylon fatura, 15 e-arşiv fatura, pos cihazı, iki dizüstü bilgisayar, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ile 30 fişek ele geçirildi. ???????

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.