İzmir'de Naylon Fatura Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen 'naylon fatura' operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen "naylon fatura" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 ikamet ile 6 iş yerine baskın düzenledi.
Operasyonda 2 milyon lira değerinde naylon fatura, 15 e-arşiv fatura, pos cihazı, iki dizüstü bilgisayar, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ile 30 fişek ele geçirildi. ???????
Polis, 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.