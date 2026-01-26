Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-İzmir sonrası adli olaylar azaldı" açıklaması

İzmir merkezli 'Narkokapan-İzmir' operasyonu sonrasında, kent genelindeki adli olayların geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 azaldığı bildirildi. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen tedavi ve kontrol programlarının etkisiyle gençlerin uyuşturucu tehlikesinden korunması hedefleniyor.

İzmir merkezli çok sayıda ilde düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonu sonrası kent genelindeki adli olayların, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, geçen yıl kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığı, bu süreçte suçla mücadelede kararlılığı pekiştiren, adli süreçleri hızlandıran ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendiren çok sayıda uygulama hayata geçirildiği kaydedildi.

Kentte, suçla mücadelenin her aşamasında etkin ve koordineli bir yaklaşımla adalete erişimin hızlandırılması ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının temel hedef olarak belirlendiği vurgulandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında "maddeye değil, geleceğe bağlan" anlayışıyla uyuşturucu kullanıcılarına yönelik tedavi, denetimli serbestlik ve adli kontrol uygulamalarının yaygınlaştırıldığı anlatıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler için "güvenli yollar" eğitim programları, şiddet şüphelileri için ise öfke kontrolü programlarının uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede, 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye "tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma" yükümlülüğü verilerek adli kontrol tedbiri uygulandığı anlatıldı.

"Gençler uyuşturucu tehlikesinden korunmuştur"

Sokak satıcılarına yönelik, 19 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik uyuşturucu operasyonunun Narkokapan-İzmir adıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda sokaklar temizlenmiş, gençler uyuşturucu tehlikesinden korunmuştur. Bu soruşturma diğer suç türlerinin de ciddi oranda önüne geçilmesini sağlamıştır. Soruşturma tarihinden sonraki dönemde ortalama adli olaylar yüzde 30,8 oranında azalmıştır."

İzmir merkezli çok sayıda ilde 19 Ocak'ta düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüphelinin tutuklandığı, 51 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol


