Haberler

İZMİR'de Nakliye Asansörü Kazası: 9 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti

İZMİR'de Nakliye Asansörü Kazası: 9 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; firma çalışanı yabancı uyruklu A.H.M ile nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G. ile M.G. kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.