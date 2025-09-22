Haberler

İzmir'de Nakliye Asansörü Faciasında 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; firma çalışanı yabancı uyruklu A.H.M ile nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G. ile M.G. kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
