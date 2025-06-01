İzmir'de Muhtarlık Seçimi Sonuçlandı
İzmir'in Konak ilçesindeki Ülkü Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. 436 geçerli oydan 326'sını alan Kevser Acar muhtar seçildi.
İzmir'in Konak ilçesindeki Ülkü Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
Mahalle muhtarının görevinden alınmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.
Mahallede 2 adayın yarıştığı seçimde 873 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sandık başına gitti.
Muhtarlığa geçerli 436 oydan 326'sını alan Kevser Acar seçildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel