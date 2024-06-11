İzmir'de Müfredat Protestosu

Bazı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan "Müfredatı Geri Çekin Platformu" üyeleri, İzmir'de yeni müfredatı protesto etti.

Konak Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, sloganlar atarak bir süre yürüdü.

Daha sonra oturma eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, iktidarı ve eğitim sistemini eleştiren açıklamaların ardından dağıldı.