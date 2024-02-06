İzmir'de Motosikletli Yunus Timleri 84 Kişiyi Yakaladı

İZMİR'de motosikletli Yunus timleri son bir haftada, yatığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalanırken, 506 kişinin kimlik sorgulamalarını yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 27 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde, 506 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. 27'si haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 84 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerindeki ve araçlarındaki aramalarda ruhsatsız 14 tabanca, 6 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 350 gram esrar, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1'i çalıntı, 2'si ise şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, 7'si uyuşturucu satmak, 122'si uyuşturucu kullanan, 300'ü de yoklama kaçağı olduğu belirlenen toplam 429 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Şüpheliler adli mercilere sek edildi.