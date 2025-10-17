Haberler

İzmir'de Motosikletli Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de motosikletle yayalara yaklaşarak korku veren ve bu anları kaydeden F.Ç. gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü yayma suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İZMİR'de motosiklet ile tehlikeli bir şekilde yayalara yaklaşarak sarf ettiği farklı sözlerle kişilerde korku, kaygı ve paniğe neden olup; bu esnada kamerayla izinsiz şekilde kaydettiği görüntüleri yayınlayan şüpheli F.Ç. gözaltına alındı.

İzmir'de motosikletli şüpheli, hem yayalara hem de motosiklet kullanıcılarına seyri halindeyken yaklaşıp laf atarak korkmalarına neden oldu ve o anları da kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ve mağdurlardan birinin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından harekete geçildi. F.Ç. olduğu tespit edilen, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından F.Ç, 'Kişilerin Özel Hayatına İlişkin Görüntü veya Sesleri Basın Yayın Yoluyla Yayma, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

