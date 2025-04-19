İzmir'de Motosikletli Polislerden Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

İZMİR'de Motosikletli Polis Timleri ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince 12-18 Nisan arasında yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 4 bin 589 uyuşturucu hap, 1267 gram narkotik madde ile 1 çalıntı araç ve 1 çalıntı motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 20 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 229 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 655 şüpheliye yoklama kaçağından işlem yapıldı. Öte yandan 114 aranan şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,