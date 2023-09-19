İzmir'de Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde devriye görevindeyken şüphelendiği 2 kişiyi durduran motosikletli polisler, 1 kilo 470 gram taş kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde devriye görevindeyken şüphelendiği 2 kişiyi durduran motosikletli polisler, 1 kilo 470 gram taş kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yunuslar olarak bilinen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Konak ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda şüphe üzerine motosiklette bulunan 2 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde U.E. ve R.Y. adlı 2 kişiden, satışa hazır hale getirilmiş 1 kilo 470 gram taş kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR