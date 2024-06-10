İzmir'de Motosikletli Polislerden Büyük Operasyon

İzmir'de motosikletli polislerin yürüttüğü asayiş uygulamalarında 18 ruhsatsız tabanca ile 4 bin 826 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında farklı bölgelerde asayiş uygulaması yaptı.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 4 bin 826 uyuşturucu hap ve 675 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ayrıca kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden 19'unun haklarında kesinleşmiş hapis bulunduğu, 89 kişinin ise çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.