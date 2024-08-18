İzmir'de Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Yaptı

İZMİR'de, Motosikletli Polis Timleri'nin (Yunuslar) il genelinde yaptığı denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan toplamda 400 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, 10 Ağustos - 16 Ağustos tarihleri arasında il geneli denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 1 çalıntı motosiklet, 11 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 338 gram uyuşturucu madde ve 1176 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerde 3 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 105 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 240 şüpheliye yoklama kaçağı bulunmaktan ile aranması bulunan 52 şüpheli adli makamlara teslim edildi.