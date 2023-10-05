İzmir'de Motosikletli Polis Timleri 107 Aranan Şahsı Yakaladı

İzmir'de Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde yakalarken, 49'u hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 107 aranan şahıs yakaladı.

İzmir'de yunuslar olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde yakalarken, 49'u hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 107 aranan şahıs yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 10 çalıntı motosiklet, 3 adet cep telefonu, 4 hoparlör, 1 ses sistemi, 1 oto teybi, 2 adet sahte 100 dolar, çeşitli türde uyuşturucu maddeler, 35 ruhsatsız tabanca ve 5 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan yapılan uygulamalar ve çalışmalarda, 49'u hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 107 aranan şahıs yakalandı. - İZMİR