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İzmir'de Motosikletli Polis Ekiplerinden Suçlu Avı

İzmir'de Motosikletli Polis Ekiplerinden Suçlu Avı
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İzmir'de motosikletli polis ekiplerinin yaptığı bir haftalık çalışma sonucunda 80 şüpheli yakalandı, çeşitli suçlardan 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İZMİR'de, motosikletli polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, 21- 27 Eylül arasında bir dizi denetim ve çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 2 bin 323 uyuşturucu hap, 487 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 6 çalıntı motosiklet ve 3 şase numarası kazınmış motosiklet kullanan kişiler hakkında gerekli işlemler yapıldı. 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 211 şüpheliye uyuşturucu madde uyarınca kullanmaktan, 411 şüpheliye yoklama kaçağından işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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