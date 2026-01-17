İzmir'de motosikletli polisler 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheliyi yakaladı
İzmir'de motosikletli polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 haftada 106 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İZMİR'de, motosikletli polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, 10-16 Ocak arası bir dizi çalışma yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 511 gram çeşitli uyuşturucular, 5 bin 153 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 çalıntı, 3 şasesi kazınık motosiklet ele geçirildi. 27 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 149 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 610 şüpheliye yoklama kaçağından işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,