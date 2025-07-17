İzmir'de Motosikletli Polis Ekipleri Suçluyu Yakaladı

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İzmir'de motosikletli polis 'Yunus' ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satmak ve firar suçlarından 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Y.Y. adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de motosikletli polis 'Yunus' ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim sırasında hakkında uyuşturucu satmak ve firar etmek suçlarından 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., yakalandı. Y.Y., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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