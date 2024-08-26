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İzmir'de motosikletli kurye kadına çarptı, eşi saldırdı

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İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çocuğunu çekerek son anda kurtaran kadının eşi motosikletli kuryeye saldırırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çocuğunu çekerek son anda kurtaran kadının eşi motosikletli kuryeye saldırırken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, kuryenin kullandığı motosiklet çarptı. Çocuğunu çekerek son anda kurtaran kadın ile kurye yere düştü. Bu sırada kurye, kadının eşinin saldırısına uğradı. Çevredekiler, araya girerek tarafları ayırdı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

'ŞİDDET ASLA ÇÖZÜM DEĞİLDİR'

Kendisinin de kurye olduğunu ve sürekli kaskındaki kamerayla kayıt yaptığını belirten Yunus Ceylan, kazanın önünde meydana geldiğini söyledi. Yanından geçen motosikletli kuryenin aileye çarptığını belirten Ceylan, "Korkunç bir olaydı. Ben de sürekli 'Haklısın, haklısın' diyerek adamı sakinleştirmeye çalıştım. Çok heyecanlandım. Kadın ve çocuk olduğu için bu olayda bir şey yapmazdım. Kurye arkadaş da bir şey yapmadı. Doğru olanı yaptı. Kuryelere olarak şiddetin her türlüsünü kabul etmiyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. Problem varsa, kolluk kuvvetlerine bildiririz. Sağına, soluna bakmadan yola atlıyorlar, çektiğimiz içerikleri de siler misiniz diyorlar" diye konuştu.

Haber - Kamera : Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet 3-sayfa İzmir Buca Motosiklet Güvenlik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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