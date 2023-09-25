İzmir'de motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki gencin silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akkavak (19), 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun açtığı ateşten kaçmaya çalışan Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. Motosikletteki kimliği belirsiz kişinin ise çevredeki vatandaşlardan arkadaşı için yardım isteyip kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri koltuk altından vurulan Mustafa Akkavak'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki şehirde süren husumet yüzünden cinayet işlenmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri ışığında günler süren çalışma ve takip sonucunda olayla ilgili G.Ş., M.F., A.Ü., A.A. ve M.Z.Ç. adlı 5 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 2 adet tabanca, 260 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın iki grup arasında İzmir ve Manisa illerinde daha önce yaralama yüzünden yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F., M.Z.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, G.Ş. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR