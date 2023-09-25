İzmir'de motosikletli genç öldürüldü, 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silah ve uyuşturucu ele geçirildi.