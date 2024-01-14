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İzmir'de motosikletle minibüs çarpışması: Kurye hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan kurye, hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece, kuryelik yapan Ercüment İslamoğlu'nun kullandığı motosiklet, Bozyaka Mahallesi 5714/2 Sokak'ta minibüsle çarpıştı.

Yaralanan İslamoğlu ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İslamoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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