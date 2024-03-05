İzmir'de trafik polisine motosiklet çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı.
Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memuruna 35 PY 102 plakalı motosiklet çarptıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan trafik polisi, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, motosiklet sürücüsü Ş.M.B'yi Konak'ta yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.