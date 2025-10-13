Haberler

İzmir'de Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletli genç, otomobille çarpışmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ayhan Öztoprak'ın (15) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.U. (54) tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde meydana geldi. S.U. yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Ayhan Öztoprak'ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ayhan Öztoprak devrilen motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztoprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın sonra otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
