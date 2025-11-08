İzmir'de Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Gösterisi
İzmir çevre yolunda seyir halindeki 2 motosiklet sürücüsünün tehlikeli bir şekilde ön kaldırıarak tek teker üzerinde ilerlemesi, cep telefonuyla görüntülendi. Olay, trafiği tehlikeye sokarken, bir motosikletlinin plakasını gizleyerek hareket ettiği belirtildi.
Olay, saat 20.30 sıralarında İzmir çevre yolunda yaşandı. Akan trafikte seyir halindeki 2 motosiklet sürücüsü, uzun süre araçlarıyla ön kaldırıp, tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuğu görenler, motosiklet sürücülerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Öte yandan, motosikletlilerden 1'inin plakasını gizleyerek seyir halinde olduğu görüldü.
Haber-Kamera: Mert CONA/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel