İzmir'de motosiklet kazasında kurye hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan kurye, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet Bornova viyadüğünde aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Demir, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurye olarak çalışan Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.