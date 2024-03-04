İzmir'de motosiklet kazasında cip sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün cip sürücüsü tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya ilişkin cip sürücüsü tutuklandı.
Mithatpaşa Caddesi'nde 2 Mart'ta meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narlıdere'de 2 Mart'ta, tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren iş kadını R.E'nin kullandığı 35 ER 738 cip, plakası öğrenilemeyen Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarpışmış, yaralanan Altıner kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, R.E. gözaltına alınmıştı.