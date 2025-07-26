İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kemalpaşa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası motosiklet alev aldı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonetle çarpışarak alev alan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, V.K. (38) idaresindeki 45 AUK 723 plakalı motosiklet, Ören Kavşağı'nda dönüş yapan A.K'nin (65) kullandığı 35 BGD 681 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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