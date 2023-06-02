İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kiraz ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer İnce hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İrfan A'nın kullandığı 35 BDH 332 plakalı hafif ticari, Umurcalı Mahallesi'nde Muzaffer İnce (68) yönetimindeki 35 ZVA 67 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Güncel