İzmir'de motosiklet kazası sonucu kuzenini öldüren kişi tutuklandı
Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında belindeki silahın ateş alması sonucu kuzenini öldüren kişi tutuklandı. Şüpheli, motosikletin devrilmesi sonucu silahın kazara ateş aldığını ifade etti.
İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesiyle belindeki silahın ateş alması sonucu kazara kuzenini öldüren kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Eren Güney'in (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan kuzeni M.G'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli ifadesinde, kuzeniyle birlikte vakit geçirdiklerini, motosikletle geldikleri marketin önünde motosikletin devrilmesi sonucu, belindeki tabancanın kazara ateş alıp olayın gerçekleştiğini, üzgün olduğunu anlattı.
Adliye sevk edilen şüpheli M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Kazım Dirik Mahallesi'nde arkasında kuzeni M.G'nin (23) bulunduğu Eren Güney'in (24) kullandığı motosiklet, geldikleri marketin önünde devrilmiş, M.G'nin belindeki tabancanın ateş alması sonucu Güney, başından yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince, yapılan incelemede Güney'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Olayın ardından kaçan M.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.