İzmir'de motosiklet kazası sonucu kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesiyle belindeki silahın ateş alması sonucu kazara kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı.

Kazım Dirik Mahallesi'nde Eren Güney G. (24) idaresindeki motosiklet ile arkasında bulunan kuzeni M.G. (23) bir marketin önünde durdu.

Bu sırada motosikletin devrilmesi sonucu henüz belirlenemeyen bir nedenle M.G'nin belinde bulunan tabanca ateş alıp kuzeni Eren Güney G'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eren Güney G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan M.G, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.