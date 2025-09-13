Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletten 28 yaşındaki Rahmi Gülcan hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Rahmi Gülcan (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında meydana geldi. Rahmi Gülcan yönetimindeki 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Gülcan çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülcan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

"Sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.