İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Rahmi Gülcan (28) hayatını kaybetti. Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Gaziemir'den Çeşme yönüne giden Rahmi Gülcan (28) idaresindeki 35 AZK 747 plakalı motosiklet, İzmir Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülcan'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sebebiyle söz konusu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Gülcan'ın, Urla ilçesine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
