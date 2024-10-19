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İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü Resul Bağcı hayatını kaybetti, arkadaşı Rojin Kanat ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Resul Bağcı (27) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Rojin Kanat (21) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Erdem Caddesi ile 170 Sokak kesişiminde meydana geldi. Resul Bağcı'nın kullandığı 35 CBT 072 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan İbrahim Arda U. (18) yönetimindeki 35 AFY 72 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Resul Bağcı ile arkasındaki Rojin Kanat, asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bağcı ve Kanat, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Resul Bağcı, hayatını kaybetti. Tedavisi süren Rojin Kanat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolsüz şekilde ana yola çıkan sürücünün kullandığı otomobile motosikletin hızla çarptığı, üzerindekilerin yola savrulması yer alıyor. İbrahim Arda U. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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