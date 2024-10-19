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İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet kazasında bir genç yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosikleti ile makas atarak geçmeye çalışan sürücü Enes G.(21), direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir(20) ile beraber yola savruldu. Kazada Özdemir, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Tramvay Durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 CGN 936 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Enes G.(21), trafik ışıklarında kalkış yapan otomobillerin arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Bu sırada Enes G., direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir ile birlikte yola savruldu. Kazada Enes G. ile Ramazan Özdemir, yaralandı. Enes G. ile Ramazan Özdemir'in kaza anında kask takmadıkları öğrenilirken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Enes G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Enes G.'nin kaza anında 0.32 promil alkollü olduğu tespit edilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Konak İzmir Kaza

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