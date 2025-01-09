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İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Volkan Bayır hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosikletin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Volkan Bayır'ın (23) yönetimindeki 35 ANB 150 plakalı motosiklet, Arıkbaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Bayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayır'ın yaralı ağabeyi Soner Bayır (38) ise ambulansla Torbalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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