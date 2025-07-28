İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaşanan kazada, yolcu Alper Şaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan B. (21) idaresindeki 35 AZP 644 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi, raylarda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki yolcu Alper Şaloğlu'nun (31) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan B, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel