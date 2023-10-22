Tire'de motosiklet, Maltepe caddesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Doğan ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Yaşar Mert Asmalık kaldırıldıkları Tire Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

İZMİR - Tire'de motosiklet, Maltepe caddesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Doğan ve aynı motosiklette yolcu olarak bunan Yaşar Mert Asmalık kaldırıldıkları Tire Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay, İzmir'in Tire ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yakınlarındaki Maltepe caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E.G yönetimindeki 35 BTL 349 plakalı özel otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken 'U' dönüşü yapmak istedi. Otomobilin hemen arkasında bulunan Ali Doğan idaresindeki 35 BPG 171 plakalı motosiklet duramayınca büyük bir hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan gençler koruyucu kaskları olmadığı için kafalarından aldıkları darbelerle ağır şekilde yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü E.G'nin gözaltına alındığı, kaza ile ilgili ise soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.