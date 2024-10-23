İzmir'de Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Emine Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fikri T. (30) yönetimindeki 35 D 1811 plakalı minibüs, Ovakent Mahallesinde Emine Ç'nin (72) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Emine Ç. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.