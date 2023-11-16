İzmir'de motosiklet hırsızlığı girişimi sonucu şüpheli öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, bir evin önündeki motosikletleri çalmaya kalkıştıkları öne sürülen iki şüpheliden Bedirhan Akıncı (22), otomobil ile kaçarken açılan ateş sonucu öldü. Olaya ilişkin polis, 2'si motosikletlerin sahibi olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir evin önündeki motosikletleri çalmaya kalkıştıkları öne sürülen iki şüpheliden Bedirhan Akıncı (22), otomobil ile kaçarken açılan ateş sonucu öldü. Olaya ilişkin polis, 2'si motosikletlerin sahibi olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 489/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan Akıncı (22) ve arkadaşı Ç.H.K. (19) 35 TT 762 plakalı bir otomobil ile sokağa geldi. Akıncı ve arkadaşı Ç.H.K. park halindeki 2 motosikleti çalmaya çalıştı. Durumu fark eden motosiklet sahibi, Akıncı ve arkadaşına bağırınca, iki şüpheli otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosiklet sahibi tabanca ile art arda ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, bir kurşun otomobilin arka camını delerek sürücü Akıncı'nın başına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 hafif ticari araç ve bir otomobile çarparak durdu. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine igelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedirhan Akıncı'nın öldüğü belirlendi.

'TELEFON ÇALDI' İDDİASI

Olay sırasında otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri Ç.H.K.'nın üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, C.Y. (21) ve M.Y. (29) polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis tabanca ile hangi şüphelinin ateş ettiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Akıncı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.