İzmir'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde motosikletlerden parça çalarken devriye görevi yapan polisleri görün motosikletle kaçmaya çalışan E.B. (25), takip sonucu yakalandı. Motosikletinde çalıntı parçaların ele geçirildiği şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'de devriye görevinde bulunan polis ekipleri, plakasız motosikletli bir kişinin park halindeki motosikletin yanında durup, kurcalamaya başladığını fark etti. Polisleri gören şüpheli, motosikletle kaçmaya başladı. Takip sonucu yakalanan şüpheli E.B.'nin plakasız motosikletinin çantasında yapılan aramada bir başka motosiklete ait 2 motosiklet far sinyal takımı, 2 motosiklet aynası, 1 dijital ekran, 1 kask ve motosiklet parçalarının sökümü için kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen eşyalar ile şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.