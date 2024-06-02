İzmir'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Bornova'da 30 Mayıs'ta park halindeki bir motosiklet çalındı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin O.Y.K. olduğunu ve 1 ay önce cezaevinden çıktığını belirledi. O.Y.K., dün kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.Y.K. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel