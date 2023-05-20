İzmir'de Motorculardan 19 Mayıs Korteji

İZMİR'de çeşitli kulüplere üye yüzlerce motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kortej oluşturup, şehir turu attı.

İzmir Motosiklet Kulübü öncülüğünde ve Ege Motosiklet Grubu katkılarıyla yüzlerce motosiklet tutkunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya geldi. Çiğli Ataşehir Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde bir araya gelen 500'e yakın motosikletli ellerinde ve motosikletlerindeki Türk bayraklarıyla şehir turu attı. Topluluk adına konuşan İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Emin Melih Çırpar, Her milli bayramda bunu yapıyoruz. Bugün de 19 Mayıs. Büyük bir coşkuyla tüm kardeşlerimizle geldik, 500'e yakın bir motorcunun katılımı var. Milli bayramlarımız coşkulu geçiyor. Bayraklarımızla beraber bu coşkuyu yaşayacağız dedi.Karşıyaka'da sahil güzergahını takip edip, Alsancak'a gelen kortejin son durağı Gündoğdu Meydanı oldu.