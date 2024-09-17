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İzmir'de Motokurye Tacizi: İki Kız Çocuk Tacizine Uğradı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokakta yürüyen iki genç kıza elle tacizde bulunan motokurye, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli T.C., emniyetten çıkarılmadan önce meslektaşları tarafından darbedildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen E.Ç. (18) ve S.K. (20) isimli kızlara elle tacizde bulunan motokurye T.C. (22), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarında 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetten çıkarılırken meslektaşlarının saldırısına uğradı.

Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak'ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı. Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MESLEKTAŞLAR TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı. T.C.'yi darbeden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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