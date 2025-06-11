İzmir'de Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Bornova'da motosikletiyle bariyerlere çarpan 19 yaşındaki motokurye Ali Sercan Orman, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Bornova Çevre Yolu'nun Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi. Motokurye Ali Sercan Orman'ın kontrolünü yitirdiği 35 BOB 895 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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