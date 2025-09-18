Haberler

İzmir'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, fabrikanın ahşap malzemeleri nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayıldı. Metrelerce yükselen alevler, şehrin birçok bölgesinden de görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

