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İzmir'de MLKP'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İzmir'de, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Gözaltına alınan ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit ile 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İkametinde bulunamayan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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