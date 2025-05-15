İzmir'de Miting Hazırlıkları Sırasında Vinç Devrildi, Gazetecilere Saldırı

İzmir'de Miting Hazırlıkları Sırasında Vinç Devrildi, Gazetecilere Saldırı
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İzmir'in Konak ilçesinde 19 Mayıs mitingi için sahne kurulumu sırasında bir vinç devrildi. Kazayı görüntülemek isteyen iki gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek miting için sahne kurulumu sırasında bir vinç devrildi. Kazayı görüntülemek isteyen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Gündoğdu Meydanı'nda meydana geldi. 19 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel'in katılacağı miting için sahne kurma çalışmaları yapıldığı sırada bir vinç, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Vinç şoförü hafif yaralandı.

Bu sırada kazayı haberleştirmek için gelen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi. Gazeteciler, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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