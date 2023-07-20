İzmir'de miras tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, miras tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Bedri Münir K. (35), miras tartışmasında kendisine tokat atıldığı iddiasıyla tabancayla ateş açtığı dayılarından Basri Korucu'yu (52) öldürdü, Cihan Korucu'yu (49) yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Münir K., iddiaya göre, tartıştığı dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu'ya yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan Korucu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.