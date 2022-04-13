İzmir'de miras nedeniyle tartıştığı ablasını silahla yaralayan kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de miras nedeniyle tartıştığı ablasını silahla yaralayan kişi tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
İzmir'de miras nedeniyle tartıştığı ablasını silahla yaralayan kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı ablasını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tartıştığı ablasını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Miras nedeniyle tartıştığı ablası Aynur Kayadağ'ı 11 Nisan'da silahla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Aynur Kayadağ'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Goncalar Mahallesi 1828/5 Sokak'taki evde Aynur Kayadağ (46) ile erkek kardeşi M.A. (42) arasında miras nedeniyle tartışma çıkmış, M.A tabancayla ateş edip kaçmıştı. Yaralanan Kayadağ, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılmış, şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

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