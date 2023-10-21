İzmir'de minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın öldü
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kapısı açık halde seyreden minibüsten düşen kadın, yaşamını yitirdi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kapısı açık halde seyreden minibüsten düşen kadın, yaşamını yitirdi.
Alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler hattında çalışan minibüse binen Yıldız Öçal (61), Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde açık haldeki kapıdan yola düştü.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öçal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öçal'ın cenazesi, Goncalar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Güncel