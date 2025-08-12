İzmir'de Minibüste Yangın Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın, alevlerin ormanı sarmasıyla büyük bir tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye hava ve karadan müdahale ekipleri sevk edildi.

1) İZMİR'DE MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İZMİR'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! 3 ilçede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.